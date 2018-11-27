Житель Бобруйска перевозил гашиш в термосе с чаем
В Бобруйске задержали 47-летнего местного жителя за то, что он привозил в город крупные партии гашиша из России. Милиционеры поймали его с поличным. Так, 26 ноября он приехал в Бобруйск на поезде из Санкт-Петербурга, наркотик был в его багаже.
-У гражданина при себе и в носимой клади было обнаружено и изъято 300 г гашиша. Основная часть была упакована, помещена в термос и залита чаем. Такого количества наркотика могло бы хватить как минимум на 1,5 тыс. разовых доз, - рассказал начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Виктор Трибуш.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). По ней, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Наркотик мужчина перевозил в термосе с чаем Фото: УВД Могилевского облисполкома