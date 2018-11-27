Житель Бобруйска перевозил гашиш в термосе с чаем

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-27T17:29:18+03:00

Всего у него изъяли 300 г наркотика. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

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В Бобруйске задержали 47-летнего местного жителя за то, что он привозил в город крупные партии гашиша из России. Милиционеры поймали его с поличным. Так, 26 ноября он приехал в Бобруйск на поезде из Санкт-Петербурга, наркотик был в его багаже.

-У гражданина при себе и в носимой клади было обнаружено и изъято 300 г гашиша. Основная часть была упакована, помещена в термос и залита чаем. Такого количества наркотика могло бы хватить как минимум на 1,5 тыс. разовых доз, - рассказал начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома Виктор Трибуш.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). По ней, ему грозит до 15 лет лишения свободы.