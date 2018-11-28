Фотофакт: минчане хранят яблоки в оконных рамах

СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-28T15:58:25+03:00

Так яблоки лучше сохраняются. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Так они лучше хранятся

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Делать запасы на зиму - любимый спорт жителей СНГ. Покупается картошка, морковка, ставится капуста, закатываются огурцы-помидоры. Ну и яблоки, конечно!

Самым сложным в хранении яблок считается поиск места. Надо, чтобы яблоки лежали максимум в 3 - 4 слоя и было от 3 до 5 градусов. Находчивые горожане с Золотой Горки придумали отличное место!

Приоткрытая оконная рама - вот где яблоки сохранятся максимально долго.

Так яблоки лучше сохраняются.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

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