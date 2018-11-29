Под Слуцком бензовоз врезался в фуру: оторвало кабину с водителем
Страшный грохот слышали в среду под вечер на трассе возле деревни Безверховичи в Слуцком районе. Там столкнулись два грузовика, которые двигались на полной скорости во встречном направлении. Соответственно, удар вышел очень сильным - так что у одного из большегрузов вырвало кабину и отбросило ее на обочину.
По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП спровоцировал 34-летний водитель бензовоза ЗиЛ, который двигался из Несвижа в сторону Слуцка и выехал на встречную полосу. Но обгон совершить не успел - фура Scania шла навстречу, произошло лобовое столкновение. Кабину бензовоза вырвало вместе с водителем. Она перелетела через трассу и осталась на обочине. Там, в кабине, и нашли шофера - к счастью, живым.
Scania от удара съехала в кювет, водитель фуры тоже пострадал, но остался жив. Оба госпитализированы в Слуцке с ранениями, не опасными для жизни: ушибами и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Кстати, следов алкоголя в крови водителей не обнаружили.
Под Слуцком бензовоз врезался в фуру: оторвало кабину с водителем. Фото: kurjer.info