В Дортмунде установили 45-метровую елку - самую большую в мире

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-29T11:33:05+03:00

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Устанавливать царь-елку начали четыре недели назад. Из разных лесных хозяйств стали привозить елочки, чтобы собрать всю конструкцию - их растили специально к Рождеству, сообщает Deutsche Welle. Когда все было готово, ель украсили 48 000 огоньков и фонариков.

Так она выглядит ночью. Фото: The National

Главную елку Минска начали собирать 20 ноября. Известно, что в этом году она будет украшена пиксельной гирляндой (на елку можно будет проецировать надписи и рисунки). Вот, как выглядела елочка на Октябрьской площади в прошлом году:

Елка на Октябрьской площади, январь 2018 года.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

А вот елка, которую установили на Немиге, хоть и стильная, но вторичная: почти точно такая же украшала столицу Греции в 2017 году.