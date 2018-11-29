В Дортмунде установили 45-метровую елку - самую большую в мире
Устанавливать царь-елку начали четыре недели назад. Из разных лесных хозяйств стали привозить елочки, чтобы собрать всю конструкцию - их растили специально к Рождеству, сообщает Deutsche Welle. Когда все было готово, ель украсили 48 000 огоньков и фонариков.
Так она выглядит ночью. Фото: The National
Главную елку Минска начали собирать 20 ноября. Известно, что в этом году она будет украшена пиксельной гирляндой (на елку можно будет проецировать надписи и рисунки). Вот, как выглядела елочка на Октябрьской площади в прошлом году:
Елка на Октябрьской площади, январь 2018 года.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
А вот елка, которую установили на Немиге, хоть и стильная, но вторичная: почти точно такая же украшала столицу Греции в 2017 году.
Найдите пять отличий! Фото: коллаж.