В Кобрине похитили ящик для пожертвований на лечение девочки с ДЦП

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-29T14:21:22+03:00

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Ящик для пожертвований на лечение кобринчанки Киры Пунько украли из ТЦ «Полесье» 20 ноября. Коробку нашли вскрытой в поле примерно в 200 метрах от торгового центра. Денег в ней уже не было. Причем замок был цел - преступник не смог его вскрыть. Пришлось разломать ящик.

Деньги нужны на реабилитацию и лечение Киры Пунько.

По предварительной информации, в нем было 70 рублей, сообщает kobrincity.by. С заявлением в милицию обратились родственники девочки. Это не первый случай, когда вскрывают ящик для пожертвований, но в этот раз похитили значительную для семьи сумму. Эти деньги нужны для реабилитации Киры.

Кобринский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители опубликовали запись с камеры видеонаблюдения в магазине, на которую попал предполагаемый преступник. Как видно, мужчина сначала хотел спрятать коробку в рюкзак, но ничего не получилось. Позже он вернулся и просто забрал ее. Его теперь разыскивает милиция.

Если вы узнали этого мужчину или у вас есть другие сведения по этому случаю, обратитесь в Кобринский РОВД по телефону +3785(16452) 2-26-02 или по телефону МТС +375(29) 527-07-87.