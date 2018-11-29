2018-11-29T17:35:26+03:00
Политика

В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию в Керченском проливе

Лукашенко и Порошенко не общались после инцидента
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Макей прокомментировал ситуацию в Керченском проливеМакей прокомментировал ситуацию в Керченском проливеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало стенограмму подхода к прессе главы МИД Владимира Макея. 29 ноября у министра спросили, как он может прокомментировать события вокруг инцидента в Керченском проливе и какова позиция Беларуси на этот счет. Происходящее подтверждает реалистичность и актуальность предупреждений, которые не раз высказывал президент Беларуси, - о том, «что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта», - ответил глава МИД.

- Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, - заявил Макей. Он опасается, что это может оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом.

Белорусской стороне «не хотелось бы, чтобы со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления». Они в результате приведут только к усилению напряженности, уверен глава МИД Беларуси.

В то же время он убежден, что «стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность».

На вопрос о том, были ли какие-либо контакты президентов Беларуси и Украины после обострения ситуации в Керченском проливе, Макей ответил отрицательно:

- Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом.

Представитель белорусской стороны отметил, что будут вырабатываться рекомендации для граждан, исходя из анализа всей полученной информации о введении военного положения в приграничных областях Украины.

- Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся на то, что никаких негативных последствий в этом плане данное решение не принесет, - сказал Владимир Макей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Белпочта» приостановила прием отправлений в Канаду
Минкульт предписал наказать за цитаты Ленина и Сталина на стенах казарм в Брестской крепости
Голливудскому режиссеру не дали снять эпизод нового фильма в Бресте
Лисенок Лесик стал талисманом Европейских игр-2019
Найдены подростки, ушедшие из Новогрудской школы-интерната
Лукашенко говорил Медведеву, что «сквозит национальный эгоизм в торговле»
Курсы валют на 29 ноября: евро подрос, а доллар упал
В Кобрине похитили ящик для пожертвований на лечение девочки с ДЦП
На зебре в Логойском районе на пенсионера наехали BMW и Iveco
Президентом Грузии впервые в истории избрана женщина
Беларусь вошла в тройку лидеров по темпам распространения ВИЧ в Европе
Минэнерго разрабатывает новые тарифы: дома хотят топить электричеством
Польская компания покупает сеть детских супермаркетов «Буслік»
В Дортмунде установили 45-метровую елку - самую большую в мире
Под Слуцком бензовоз врезался в фуру: оторвало кабину с водителем
Переселенцам с Донбасса в Беларуси выдают ваучеры на 50 долларов
Туристка из Беларуси погибла на курорте в Египте
В Минске впервые состоится забег Санта-Клаусов
В Ивацевичах водитель после аварии выместил гнев на других машинах