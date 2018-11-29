В МИД Беларуси прокомментировали ситуацию в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 17:06 2018-11-29T17:35:26+03:00

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Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало стенограмму подхода к прессе главы МИД Владимира Макея. 29 ноября у министра спросили, как он может прокомментировать события вокруг инцидента в Керченском проливе и какова позиция Беларуси на этот счет. Происходящее подтверждает реалистичность и актуальность предупреждений, которые не раз высказывал президент Беларуси, - о том, «что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта», - ответил глава МИД.

- Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких дальнейших шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе, - заявил Макей. Он опасается, что это может оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом.

Белорусской стороне «не хотелось бы, чтобы со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления». Они в результате приведут только к усилению напряженности, уверен глава МИД Беларуси.

В то же время он убежден, что «стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность».

На вопрос о том, были ли какие-либо контакты президентов Беларуси и Украины после обострения ситуации в Керченском проливе, Макей ответил отрицательно:

- Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом.

Представитель белорусской стороны отметил, что будут вырабатываться рекомендации для граждан, исходя из анализа всей полученной информации о введении военного положения в приграничных областях Украины.

- Что касается наших торгово-экономических, гуманитарных контактов и связей, мы надеемся на то, что никаких негативных последствий в этом плане данное решение не принесет, - сказал Владимир Макей.