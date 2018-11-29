2018-11-29T19:20:20+03:00
Общество

Минкульт предписал наказать за цитаты Ленина и Сталина на стенах казарм в Брестской крепости

А лозунги нужно удалить
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Минкульт требует удалить со стен казармы все надписи и рисунки. Фото: brestcity.comМинкульт требует удалить со стен казармы все надписи и рисунки. Фото: brestcity.com
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«Да здравствует наша советская родина» и подобные лозунги, цитаты Ленина и Сталина, выдержки из советской Конституции появились на стенах бывших казарм рядом с новым Молодежным патриотическим центром. Его открыли 3 июля на территории Брестской крепости в бывшем здании штаба 125 стрелкового полка.

На эти надписи городская организация «За свой город» пожаловалась в Минкульт.

Фото: brestcity.com

Фото: brestcity.com

- Мы считаем, что эпоха, которую пытаются реконструировать и подражать отдельные личности, не является примером для воспитания нашей молодежи. И хотя в Западную Беларусь сталинский режим пришел намного позже, но ряды миллионов невинных жертв пополнились и брестчанами, - объясняет руководитель организации Игорь Масловский.

В министерстве согласились с тем, что изображения неуместны, и предписали их удалить. Правда, об их содержании ничего не сказано. Минкульт требует наказать тех, кто нанес надписи, за то, что они появились на объектах, которые составляют историко-культурную ценность.

Фото: brestcity.com

Фото: brestcity.com

- Министерством культуры направлено обращение в Брестский горисполком о необходимости демонтажа баннеров, а также удаления надписей с фасадов объектов наследия. Брестскому горисполкому поручено организовать подготовку протоколов об административных правонарушениях, - говорится в ответе Министерства культуры за подписью заместителя министра Сергея Шереметьева.

В отношении виновных, здесь усматриваются нарушения, предусмотренные статьями 19.2 и (или) 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Это невыполнение охранных обязательств в отношении историко-культурных ценностей и нарушение порядка выполнения работ на историко-культурных ценностях. По обоим статьям могут наказать штрафом.

Авторы обращения удовлетворены таким ответом, и намерены проконтролировать, будет ли исполнено предписание Минкульта.

Советский ура-патриотизм на стенах казарм некоторым брестчанам показался неуместным. Фото: brestcity.com

Советский ура-патриотизм на стенах казарм некоторым брестчанам показался неуместным. Фото: brestcity.com

Молодежный патриотический центр в Брестской крепости открыли 3 июля 2018. Он был молодежной стройкой, а теперь стал учреждением дополнительного образования. На его создание БРСМ направил премию президента «За духовное возрождение», а также перечислялись деньги, которые жители Брестской области заработали на субботнике. Проект обошелся более, чем в 2 миллиона белорусских рублей. В центре есть спальные места на 50 человек, учебные и методические кабинеты для занятий военно-патриотических клубов.

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