Лукашенко о ЕС и ЕАЭС: «Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна»

По словам президента, «ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться»

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Журналист телеканала «Россия 24» Сергей Брилев взял интервью у президента Беларуси 29 ноября. Фрагмент беседы был показан 1 декабря, полный вариант планируют показать в эфире перед саммитом Евразийского союза, который пройдет в Санкт-Петербурге.

- Знаете, без пропаганды и политики, без намеков, что там Лукашенко повернулся на Запад, помните, что я понимаю, что Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна, - сказал Александр Лукашенко. - Здесь должна быть другая власть, чтобы с распростертыми объятиями меня встречали на Западе. Мы хотим с ними сотрудничать, но это не значит, что мы там от кого-то куда-то отвернулись. Знаете, что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться.

Также он рассказал о…

…БУДУЩЕМ ЕАЭС

«Чтобы довести его (Евразийский союз. - Ред.) до ума, нам надо мозги свои поправить. Все - в головах. Знаем, куда идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетия, но скоро Евразийскому союзу - пять лет».

«Мы, как слепые котята, тыкались иногда в стенку и поняли, что туда нельзя, сюда нельзя, глаза раскрыли, понимаем, что делать».

…ЕС

В качестве примера Лукашенко привел Европейский союз.

«Примеры есть, разные союзы, в том числе Европейский. Мы понимаем, что надо делать, а что - нет, чтобы к Brexit не прийти и так далее. Все умеем. Но не все делаем».

…САНКЦИЯХ В ОТНОШЕНИИ РФ

«Для нас уникальный шанс: Россию там давят со всех сторон, я смотрю, как вы там отбиваетесь. Если бы мы сейчас вместе, объединившись… это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕАЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, кстати, на нас».

«Слушайте, успокойтесь. Мы, небольшая страна, под санкциями были 10 лет, вертелись как уж на сковородке - выжили. И не надо рыдать и плакаться, что вы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию, с населением под 200 миллионов, с таким сопряжением экономик, куда-то опустить под какие-то санкции. Невозможно».

…КИТАЕ

«Завтра самая крупная экономика мира - Китай (мы с ними в блестящих отношениях)».

«Но только ни под кого не надо ложиться. Мы гордые советские люди, из того периода. Мы и не это терпели, кругом были железные занавесы - и жили».

…БОРЬБЕ

«Да, это (создание полноценного ЕАЭС. - Ред.) будет непросто. Потому что нас пытаются растащить. В Центральной Азии свои интересы (я знаю, о чем говорю), Украина - вы видите. И до Беларуси добрались. Нас уже тут готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась - демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили».

«Идет борьба. При этом одно из направлений - наклоняют Россию, пытаются опустить. Это тоже борьба, за Россию. Поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к этой цели, и мы можем это сделать».