Холод и пожары: за сутки огонь унес жизни семи человек

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За дежурные сутки в первый день зимы на территории Беларуси произошло 43 пожара, на которых погибли семь человек.

По информации МЧС, по два человека погибли в Брестской, Минской и Могилевской областях. Еще одну жизнь огонь забрал в Витебской области.

Всего, по данным спасателей, с начала года произошло 5580 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 4793), на которых погибли 470 человек (416).