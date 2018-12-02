КП Беларусь
Холод и пожары: за сутки огонь унес жизни семи человек
Пожар унес семь жизней. Фото: из архива
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За дежурные сутки в первый день зимы на территории Беларуси произошло 43 пожара, на которых погибли семь человек.
По информации МЧС, по два человека погибли в Брестской, Минской и Могилевской областях. Еще одну жизнь огонь забрал в Витебской области.
Всего, по данным спасателей, с начала года произошло 5580 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 4793), на которых погибли 470 человек (416).