2018-12-03T10:21:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Холод и пожары: за сутки огонь унес жизни семи человек

Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Пожар унес семь жизней. Фото: из архиваПожар унес семь жизней. Фото: из архива
Изменить размер текста:

За дежурные сутки в первый день зимы на территории Беларуси произошло 43 пожара, на которых погибли семь человек.

По информации МЧС, по два человека погибли в Брестской, Минской и Могилевской областях. Еще одну жизнь огонь забрал в Витебской области.

Всего, по данным спасателей, с начала года произошло 5580 пожаров (за аналогичный период прошлого года - 4793), на которых погибли 470 человек (416).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина