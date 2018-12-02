2018-12-03T10:18:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Мокрый снег и дождь: в ближайшие сутки в Беларуси потеплеет

Ночью 3 декабря - мороз, днем - около нуля
Ирина АВИДОВА
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В ближайшие дни в Беларуси потеплеет.В ближайшие дни в Беларуси потеплеет.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Первые дни декабря порадовали нас настоящей зимней погодкой: легкий мороз, снег и солнце. Но уже в понедельник погода изменится. 3 декабря в Беларуси прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега с дождем, местами ожидается туман и гололед.

Как сообщает belta.by, прогнозируется облачная погода. Ночью по западу, а днем на большей части страны временами будет идти снег, а также мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью температура воздуха составит 2 - 8 градусов мороза. В середине дня прогнозируется от 0 до -5 градусов. Чуть теплее будет на западе Беларуси, где температура составит +1...+4 градуса.

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