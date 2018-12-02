Отбор на Евро-2020: Белорусские футболисты сыграют против Германии и Нидерландов

Футболисты поборются за выход на Евро. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019 года

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2 декабря прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату Европы - 2020. Белорусские футболисты попали в группу С. Соперниками нашей команды будут сборные Нидерландов, Германии, Северной Ирландии и Эстонии. На чемпионат Европы поедут две лучшие команды из группы.

Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово.

Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург.

Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь.

Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар.

Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан.

Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта.

Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия.

Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра.

Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино.

Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.

Матчи квалификации пройдут с марта по ноябрь 2019 года.