В Минске водитель на каршеринговом Volkswagen повредил три авто

А потом сам пришел в милицию

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Водитель автомобиля "Фольксваген Поло", принадлежащего каршеринговой компании, повредил ночью 2 декабря три машины. Утром он пришел в милицию с повинной.

Как сообщает belta.by, инцидент произошел во дворе дома на ул. Слободской. Мужчина повредил БМВ, "Ауди" и "Рено" и скрылся с места происшествия, бросив взятый в каршеринг "Фольскваген".

- Сотрудниками ГАИ утром водитель был установлен, однако связываться с ним так и не пришлось - вскоре он самостоятельно пришел в УВД администрации Октябрьского района Минска с повинной. Проводится проверка, - проинформировали в УГАИ.

Кстати, за оставление места ДТП грозит наказание в виде штрафа до 25 базовых величин или лишения прав на два года.