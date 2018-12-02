2018-12-03T14:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Антон Кушнир стал отцом в 4-й раз: «Утром жена отвезла сына в воскресную школу, а сама поехала в роддом»

2 декабря в РНПЦ «Мать и дитя» супруга олимпийского чемпиона по фристайлу Наталья Кушнир родила девочку
Татьяна ШАХНОВИЧ
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В семье олимпийского чемпиона четыре малыша!В семье олимпийского чемпиона четыре малыша!Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Дочка олимпийского чемпиона Антона Кушнира появилась на свет в 15.04 2 декабря. Рост - 51 сантиметр, вес - 3250 граммов.

- Приняли, как подобает, жена очень довольна обходительностью врачей РНПЦ «Мать и дитя», - рассказал «Комсомолке» Антон Кушнир, который сейчас находится на сборах в Финляндии. - Имя малышке мы пока еще не придумали.

- С кем остались две дочки и сын, пока Наташа рожала?

- Утром 2 декабря Наташа отвезла сына в воскресную школу, а сама поехала в роддом. Две дочки были у дедушки, Наташиного отца, он тоже привез их в воскресную школу, а после занятий забрал всех внуков к себе. Наши детки сейчас под присмотром Наташиных родителей. Завтра моя мама приедет из Украины помогать, дней на 10... А я вот порадовался - и дальше работать, пора прыгать!

Олимпийский чемпион по фристайлу стал многодетным отцом в 2016 году. Тогда он признался «Комсомолке», что, пока жена рожала, был в храме и не знал, куда себя деть (читать далее).

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