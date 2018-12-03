2018-12-03T10:07:25+03:00
Общество
КП Беларусь

В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед

Его удалось спасти
Григорий ГРИБОВ
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В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед.В Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед.
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В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик. Пострадавший госпитализирован, сообщает Брестское областное управление МЧС. Несчастный случай произошел 2 декабря около 15.20. Под лед на озере в райцентре провалился ребенок 2008 года рождения. Очевидцы и работники МЧС спасли мальчика. С общим переохлаждением организма он госпитализирован. Проводится проверка, сообщает МЧС РБ.

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