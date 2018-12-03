В базу тунеядцев попали полмиллиона человек

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- Около 500 тысяч человек в этой базе, - сказала Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1». Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже.

По ее словам, информация в базе данных на первом этапе будет обновляться ежеквартально. Потом планируется перейти на ежемесячный режим. А цель - это онлайн-обновление. Но это зависит от того, как будет работать информационный ресурс. Напомним, недавно все жители страны получили доступ к базе тунеядцев. «Комсомолка» выясняла, сможем ли мы проверять друг друга? Всю информацию по теме налога на тунеядство вы можете прочитать здесь.