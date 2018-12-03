2018-12-03T10:05:57+03:00
Общество
КП Беларусь

В базу тунеядцев попали полмиллиона человек

Такую цифру озвучила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
В базу тунеядцев попало полмиллиона человек, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Фото: БелТА.В базу тунеядцев попало полмиллиона человек, заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

- Около 500 тысяч человек в этой базе, - сказала Ирина Костевич в эфире телеканала «Беларусь 1». Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже.

По ее словам, информация в базе данных на первом этапе будет обновляться ежеквартально. Потом планируется перейти на ежемесячный режим. А цель - это онлайн-обновление. Но это зависит от того, как будет работать информационный ресурс. Напомним, недавно все жители страны получили доступ к базе тунеядцев. «Комсомолка» выясняла, сможем ли мы проверять друг друга? Всю информацию по теме налога на тунеядство вы можете прочитать здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина