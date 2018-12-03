Мужчина зарезал пенсионера во время пьяной ссоры в Брагинском районе

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Пока об этом происшествии известно немного. Дело было в деревне Новая Иолча - это в Брагинском районе, в пол-одиннадцатого вечера. Двое мужчин вместе выпивали. И, как это часто бывает, поссорились. Слово за слово - в результате 36-летний мужчина, ранее судимый, неработающий, схватился за нож. И зарезал 61-летнего пенсионера, своего односельчанина.

А в Жодино 1 декабря рано утром милиционеры при поддержке «Алмаза» задержали неработающего местного жителя - у него дома нашли 72 грамма гашиша. Возбуждено уголовное дело.