2018-12-03T11:48:39+03:00
Общество
КП Беларусь

В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями

Задержать подозреваемого помогла 26-летняя кобринчанка
Григорий ГРИБОВ
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В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями.В Кобрине задержали мужчину, похитившего ящик с пожертвованиями.
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В Кобрине задержали мужчину, который похитил ящик с пожертвованиями на лечение больной девочки, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Задержать подозреваемого помогла 26-летняя кобринчанка. Она по приметам опознала мужчину на улице, позвонила на линию 102 и выследила незнакомца, пока не подоспела милиция. Вором оказался 37-летний неработающий местный житель. Похищенное мужчина успел потратить. Как сообщалось, инцидент в Кобрине произошел 20 ноября. Из торгового зала ТЦ «Полесье» неизвестный мужчина похитил урну с пожертвованиями на лечение девочки-инвалида. В урне находился 71 рубль. Фото подозреваемого по записям камер видеонаблюдения сотрудники милиции разместили в интернете.

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