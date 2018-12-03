В Минске сгорел прицеп с костюмами и декорациями для съемок фильма. Фото: МЧС РБ.

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Пожар произошел в воскресенье, 2 декабря, в полшестого вечера. На столичной улице Репина снимали кино. Вдоль дороги были припаркованы киносъемочные прицепы-дачи и кемперы. Они используются для отдыха актеров и персонала, в качестве гримерок, для хранения и перевозки оборудования, декораций, костюмов. Один из прицепов - «Купава» - загорелся. Очевидцы тут же вызвали пожарных. Однако костюмы были окончательно испорчены. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки, сообщает МЧС.

В Минске сгорел прицеп с костюмами и декорациями для съемок фильма. Фото: МЧС РБ.

В Минске сгорел прицеп с костюмами и декорациями для съемок фильма. Фото: МЧС РБ.

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