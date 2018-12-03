В элитном отеле у Красной площади нашли мертвого белорусского бизнесмена

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О происшествии сообщил Телеграм-канал Mash. По его данным, в элитном отеле Four Seasons - это практически на Красной площади - нашли мертвым одного из гостей. Выяснилось, что причина смерти - отравление поддельным алкоголем. А погибшим оказался 39-летний белорусский бизнесмен Игорь Санин, который накануне прилетел в Москву из Минска по делам.

Канал отмечает, что отель Four Seasons - очень дорогой и статусный отель. Для понимания: цена люкса «Премьер» - 2,5 тысячи долларов в сутки. Стоимость люксов «Гранд Премьер», «Императорского» и «Президентского» и «Королевского» люксов озвучивают только в индивидуальном порядке. Поэтому появление в таком элитном отеле контрафактного алкоголя вызывает вопросы. Известно, что сейчас рестораны и бары отеля проверяют следователи.

По другой версии на столе в номере предпринимателя нашли белый порошок, похожий на кокаин. Согласной этой версии, он умер от передозировки. По непроверенной пока информации, накануне в номере проходила вечеринка.