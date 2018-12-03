2018-12-03T13:42:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В элитном отеле у Красной площади нашли мертвого белорусского бизнесмена

39-летний Игорь Санин отравился поддельным алкоголем или наркотиками?
Григорий ГРИБОВ
Поделиться:
39-летний Игорь Санин отравился поддельным алкоголем? Фото со странички ok.ru.39-летний Игорь Санин отравился поддельным алкоголем? Фото со странички ok.ru.
Изменить размер текста:

О происшествии сообщил Телеграм-канал Mash. По его данным, в элитном отеле Four Seasons - это практически на Красной площади - нашли мертвым одного из гостей. Выяснилось, что причина смерти - отравление поддельным алкоголем. А погибшим оказался 39-летний белорусский бизнесмен Игорь Санин, который накануне прилетел в Москву из Минска по делам.

Канал отмечает, что отель Four Seasons - очень дорогой и статусный отель. Для понимания: цена люкса «Премьер» - 2,5 тысячи долларов в сутки. Стоимость люксов «Гранд Премьер», «Императорского» и «Президентского» и «Королевского» люксов озвучивают только в индивидуальном порядке. Поэтому появление в таком элитном отеле контрафактного алкоголя вызывает вопросы. Известно, что сейчас рестораны и бары отеля проверяют следователи.

По другой версии на столе в номере предпринимателя нашли белый порошок, похожий на кокаин. Согласной этой версии, он умер от передозировки. По непроверенной пока информации, накануне в номере проходила вечеринка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина