Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын. Фото: МЧС РБ.

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении

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Поздно вечером 2 декабря в «101» позвонили очевидцы: горит дом в садовом товариществе «Центральный» - это в поселке Ильяч под Гомелем. Выехали пожарные.

- При разборке сгоревших строительных конструкций работниками МЧС на полу в веранде обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 1939 года рождения, а на полу в сгоревшей комнате - труп сына хозяйки, безработного 1970 года рождения, - сообщает МЧС РБ. - В результате пожара огнем уничтожен дачный дом, дощатый сарай и уничтожено имущество в металлическом гараже.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.