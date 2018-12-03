2018-12-03T12:40:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын

Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении
Григорий ГРИБОВ
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Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын. Фото: МЧС РБ.Под Гомелем сгорела дача: погибли мать и сын. Фото: МЧС РБ.
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Поздно вечером 2 декабря в «101» позвонили очевидцы: горит дом в садовом товариществе «Центральный» - это в поселке Ильяч под Гомелем. Выехали пожарные.

- При разборке сгоревших строительных конструкций работниками МЧС на полу в веранде обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 1939 года рождения, а на полу в сгоревшей комнате - труп сына хозяйки, безработного 1970 года рождения, - сообщает МЧС РБ. - В результате пожара огнем уничтожен дачный дом, дощатый сарай и уничтожено имущество в металлическом гараже.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа.

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