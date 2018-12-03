Александр Лукашенко провел заседание по вопросу зарплат бюджетникам

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 декабря, Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. Главная тема - как повысить эффективность госпредприятий и поднять зарплату работникам бюджетных организаций.

- На такие совещания с правительством я выношу вопросы, которые нуждаются в дополнительной информации. Нормативные правовые акты, в которые оформлены эти вопросы, не простые. У меня есть ряд вопросов к ним, - сказал Лукашенко. - Но я меньше всего хотел бы, чтобы такие совещания превращались в попытки что-то решить в обход уже устоявшихся, установленных правил. Систему ломать не следует.

По его словам, одной из тем нынешнего совещания должны были стать очередные запросы о государственной поддержке на полмиллиарда рублей организациям, которые обслуживают АПК.

- К сожалению, правительство намеренно обошло эту тему во время обсуждения проекта бюджета на предстоящий 2019 год. Если и появится необходимость кого-то поддержать, то в мае я установил четкий порядок. Сначала доложите, что сделано все возможное и невозможное: изыскали резервы, снизили все виды затрат, особенно непроизводственных, пофамильно установили, кто и как довел предприятие до такого состояния, что ему приходится с протянутой рукой ходить, - сказал президент. Александр Лукашенко самым главным при решении вопроса о выделении подобной поддержки назвал наличие кадров, которые способны грамотно распорядиться соответствующими средствами. - Администрация президента неоднократно доводила подобные критерии до правительства, и порядок должен быть незыблемым.

Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций.

- Правительство предлагает достаточно серьезные новшества. Повсеместно унифицировать, упорядочить‚ упростить. Любые изменения, которые принесут пользу, всегда будут поддержаны. Но надо помнить, что работников бюджетной сферы у нас 850 тыс. белорусских граждан. И никто, кроме государства, о них не позаботится и не защитит, - цитирует belta.by Александра Лукашенко.