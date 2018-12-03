2018-12-03T14:47:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Добрушем два подростка пошли играть на лед - один утонул

Парня ищут уже четвертые сутки
Григорий ГРИБОВ
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Под Добрушом два подростка пошли играть на лед – один утонул.Под Добрушом два подростка пошли играть на лед – один утонул.
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Еще одна трагедия, связанная с некрепким льдом, произошла накануне. На реке Ипуть - это в Добрушском районе Гомельской области - утонул подросток. Его ищут уже четвертый день

Все случилось в прошлую пятницу, 30 ноября, ближе к вечеру. На лед вышли два брата - оба с санками. В какой-то момент лед треснул - и они провалились. Выбраться смог только один брат. Он сразу же побежал за отцом - дом находится в 70 метрах от места трагедии. Однако спасти 14-летнего парня не удалось. Спасатели говорят, что его унесло течением реки.

- Условия поиска осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга. Поиски продолжаются, - цитирует belta.by ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко.

Напомним, вчера в Дрогичине 10-летний мальчик провалился под лед - но его удалось спасти.

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