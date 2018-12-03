2018-12-03T14:49:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Возле границы с Польшей BMW влетел под стоячую фуру

Фура стояла в левой полосе, а водителя легковушки вырезали специнструментом
Григорий ГРИБОВ
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Возле границы с Польшей BMW влетела под стоячую фуру. Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома.Возле границы с Польшей BMW влетела под стоячую фуру. Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
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Серьезная авария произошла вечером 2 декабря неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП случилось на подъезде к границе. 29-летний водитель BMW двигался в сторону пункта пропуска. В какой-то момент он начал опережать попутный грузовик и врезался в стоящую в левой полосе фуру. Удар был сильный. Для деблокирования водителя легковушки привлекались спасатели. С травмами его госпитализировали. Водитель большегруза пояснил, что двигался за товаром в Польшу. После одной из остановок в очереди не смог завести автомобиль. Обстоятельства ДТП выясняются.

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