Возле границы с Польшей BMW влетел под стоячую фуру

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Серьезная авария произошла вечером 2 декабря неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе, сообщает belta.by со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома. ДТП случилось на подъезде к границе. 29-летний водитель BMW двигался в сторону пункта пропуска. В какой-то момент он начал опережать попутный грузовик и врезался в стоящую в левой полосе фуру. Удар был сильный. Для деблокирования водителя легковушки привлекались спасатели. С травмами его госпитализировали. Водитель большегруза пояснил, что двигался за товаром в Польшу. После одной из остановок в очереди не смог завести автомобиль. Обстоятельства ДТП выясняются.