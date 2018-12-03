2018-12-03T16:04:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду - машина ушла под воду

Судя по всему, никто не пострадал [видео]
Григорий ГРИБОВ
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Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду – машина провалилась под лед. Фото: vk.com.Под Мозырем водитель устроил дрифт на льду – машина провалилась под лед. Фото: vk.com.
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Информация о происшествии появилась в группе «Мозырь» в соцсети ВКонтакте. Сообщается, что все случилось в районе карьера в Васьковке - это под Мозырем. По этим данным, все случилось в воскресенье, 2 декабря. Водитель дрифтовал на машине по льду, и в какой-то момент машина провалилась под лед. Очевидцы успели снять видео, судя по всему, никто не пострадал. Милицию или спасателей на место, скорее всего, тоже не вызывали - в сводках происшествий этот инцидент не проходил.

Васьковка, машина ушла под лед. Источник: vk.com/gorodmozyr

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