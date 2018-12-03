В Толочинском районе грузовик занесло на заснеженной дороге, и в него врезалась легковушка

В Толочинском районе пострадала женщина - легковушка врезалась в грузовик, который занесло. Фото: ГАИ,

Пострадала пассажирка легкового автомобиля, у нее тяжелые травмы

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2 декабря авария произошла на 529-м километре дороги Минск - Брест - граница России. Ранним утром на заснеженной дороге занесло грузовой автомобиль «Мерседес Бенц Атего». Грузовик остановился на проезжей части перпендикулярно движению. За ним ехал легковой автомобиль «Лада Самара». Легковушка врезалась в грузовик.

В результате аварии госпитализирована 28-летняя женщина. Это пассажирка легкового автомобиля. У пострадавшей серьезные травмы головы, ее пришлось деблокировать из автомобиля.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.