2018-12-03T16:05:50+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Толочинском районе грузовик занесло на заснеженной дороге, и в него врезалась легковушка

Пострадала пассажирка легкового автомобиля, у нее тяжелые травмы
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
В Толочинском районе пострадала женщина - легковушка врезалась в грузовик, который занесло. Фото: ГАИ,В Толочинском районе пострадала женщина - легковушка врезалась в грузовик, который занесло. Фото: ГАИ,
Изменить размер текста:

2 декабря авария произошла на 529-м километре дороги Минск - Брест - граница России. Ранним утром на заснеженной дороге занесло грузовой автомобиль «Мерседес Бенц Атего». Грузовик остановился на проезжей части перпендикулярно движению. За ним ехал легковой автомобиль «Лада Самара». Легковушка врезалась в грузовик.

В результате аварии госпитализирована 28-летняя женщина. Это пассажирка легкового автомобиля. У пострадавшей серьезные травмы головы, ее пришлось деблокировать из автомобиля.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина