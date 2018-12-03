2018-12-03T16:32:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое витеблян везли из лесу рюкзак марихуаны

У них изъяли два килограмма высушенного зелья
Наталья ПАРТОЛИНА
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Рюкзак, набитый марихуаной, нашли в салоне авто в Витебске. Фото: УВД.Рюкзак, набитый марихуаной, нашли в салоне авто в Витебске. Фото: УВД.
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Два жителя Витебска попались на перевозке наркотического вещества. Вечером 30 ноября на улице Промышленной сотрудники милиции остановили автомобиль «Форд Галакси». В машине ехали двое мужчин. В салоне авто сотрудники правоохранительных органов нашли рюкзак, в котором были пакеты с высушенной марихуаной.

- Всего мужчины перевозили 2040 граммов марихуаны, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. - По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ.

Одному из мужчин 27 лет, второму - 26. Оба жители Витебска. Сотрудники милиции выяснили, что расфасованную по пакетам марихуану они забрали из расположенного в лесу тайника.

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