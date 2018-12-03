2018-12-03T17:20:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский рубль укрепился к доллару и евро

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 декабря доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал
Григорий ГРИБОВ
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 декабря доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал.По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 3 декабря доллар и евро подешевели, а российский рубль подорожал.
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На первых декабрьских торгах стоимость европейской валюты снизилась на 0,28% и остановилась у отметки 2,4194 белорусского рубля.

Несмотря на то, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что США не будут вновь повышать тарифы на китайский экспорт, американская валюта все же просела. В понедельник «американец» упал на незначительные 0,12%. Теперь за него просят 2,1291 белорусского рубля.

Россия и Саудовская Аравия предварительно договорились о снижении добычи нефти. Об этом рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам саммита G20 Владимир Путин. На фоне этого в начале торгов российская валюта укрепилась на 0,15%. Как итог, за сотню российских сегодня предлагали 3,2076 белорусского рубля.

В банках курс продажи доллара варьируется от 2,132 до 2,155 рубля, евро - от 2,423 до 2,445 рубля. За 100 российских рублей просят от 3,198 до 3,29 рубля, сообщает Минск-Новости.

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