КП Беларусь
Житель Поставского района поймал выдру и заплатит более 12 тысяч
Мужчина добыл выдру незаконно - животное попалось в сеть
Мужчина поймал выдру в период с августа по ноябрь.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Уголовное дело возбудили по факту незаконной охоты в отношении жителя Поставского района. Мужчина поймал выдру на озере Трумпическое в деревне Войтехи. Животное он добыл незаконно - выдра попалась в сеть-мережу.
Специалисты подсчитали ущерб, который браконьер нанес окружающей среде. Если вина мужчины будет доказана, он должен будет возместить причиненный природе вред более чем на 12 тысяч рублей.
Охотнику-нарушителю 48 лет, он не работает.
- Подозреваемый допрошен, расследование продолжается, - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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