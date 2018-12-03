2018-12-03T17:37:39+03:00
Общество
КП Беларусь

Житель Поставского района поймал выдру и заплатит более 12 тысяч

Мужчина добыл выдру незаконно - животное попалось в сеть
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина поймал выдру в период с августа по ноябрь.Мужчина поймал выдру в период с августа по ноябрь.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Уголовное дело возбудили по факту незаконной охоты в отношении жителя Поставского района. Мужчина поймал выдру на озере Трумпическое в деревне Войтехи. Животное он добыл незаконно - выдра попалась в сеть-мережу.

Специалисты подсчитали ущерб, который браконьер нанес окружающей среде. Если вина мужчины будет доказана, он должен будет возместить причиненный природе вред более чем на 12 тысяч рублей.

Охотнику-нарушителю 48 лет, он не работает.

- Подозреваемый допрошен, расследование продолжается, - сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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