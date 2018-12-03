2018-12-04T09:44:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Из-за очков в Витебске эвакуировали несколько организаций

Кто-то забыл на втором этаже портфель, сотрудники вызвали спасателей
Наталья ПАРТОЛИНА
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МЧС и саперы эвакуировали 120 человек из здания, где кто-то забыл портфель с очками.МЧС и саперы эвакуировали 120 человек из здания, где кто-то забыл портфель с очками.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Сотрудники нескольких витебских организаций, расположенных в административном здании на улице Правды, 18, были эвакуированы в разгар рабочего дня. Причиной переполоха стал портфель, который нашли на втором этаже здания. Сообщение о находке поступило около половины первого.

На место выбыли саперы и спасатели. С рабочих мест эвакуировали 120 человек. Саперы обследовали подозрительный портфель. Ничего опасного в нем не обнаружили - в портфеле лежали документы и очки. Видимо, его просто забыл кто-то из посетителей.

Примерно через час, в 13.30, люди вернулись на свои рабочие места.

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