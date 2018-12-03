В Орше пенсионер спасся из горящего дома, а потом вернулся туда и погиб

Почему мужчина решил вернуться в горящий дом, неизвестно. Он погиб. Фото: МЧС.

Зачем мужчина решил вернуться в дом, не выяснено

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Трагедия произошла в Орше 1 декабря. Поздним вечером загорелся дом, в котором проживали супруги-пенсионеры. Когда спасатели прибыли по вызову, дом уже горел открытым пламенем.

- Когда дом загорелся, супруги выбежали из него. Женщина побежала к соседям. Когда спасатели приступили к тушению пожара, они нашли тело 61-летнего хозяина дома под обрушившимися конструкциями, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Почему мужчина решил вернуться в горящий дом, не выяснено. В доме сгорела крыша, огонь повредил потолок, стены, имущество. Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем либо из-за нарушения правил эксплуатации электроприборов.