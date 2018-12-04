Сегодня вечером 77-ю квартиру от «Евроопт» разыграет дуэт «Александра и Константин»

Совсем скоро мы узнаем обладателя новой квартиры в Минске!

Смотрите розыгрыш в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ или в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в социальных сетях

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Уже этим вечером, 4 декабря, стартует 97-й розыгрыш призов игры «Удача в придачу!» от «Евроопт». В студию в минском ТРЦ «Е-сити» на ул. Денисовской, 8 по традиции придут гости: дуэт «Александра и Константин» - первые представители нашей страны на конкурсе «Евровидение». Также удачу будут приносить победители прошлых туров игры.

Главный приз - квартира в Минске в новостройке на ул. Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево. Ее стоимость - больше 116 тыс. рублей.

А еще своих обладателей найдут пять новых автомобилей «Джили Эмгранд» стоимостью почти 35 тыс. рублей каждый и больше 20 000 денежных призов.

Желаем удачи!