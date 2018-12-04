Кто выиграл квартиру от «Евроопт»?

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Новый вторник – новая порция удачи и счастья для победителей! Совсем недавно в столичном ТРЦ «Е-Сити» завершился 97-й тур игры «Удача в придачу!».

Вот имена счастливчиков! Главный приз – квартиру в Минске по улице Академика Карского, 8 выиграла Галина Макаревич из Крупок.

А хозяевами пяти автомобилей «Джили Эмгранд», которые только-только приехали из салона, стали Елена Савицкая из поселка Цегельня Гомельского района, Ирина Козел из Пинска, Андрей Оленцевич из Мозыря, Елена Свист из деревни Озерщина Речицкого района, Жанна Сацкевич из Лунинца.

Уже в следующий вторник состоится следующий розыгрыш, а значит, нас ждут щедрые призы. Квартира в Минске, новенькие внедорожники «Джили Атлас», две крупные денежные суммы по 40 тыс. рублей каждая, а еще более 20 000 других призов!

Поздравляем победителей!