2018-12-04T09:41:30+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Больше 40 ДТП произошло в Бресте утром 3 декабря из-за гололеда

Многие машины столкнулись еще во дворах и на парковках
Надежда БУТОВИЧ
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Гололед и снегопад становятся причиной 40% случаев зимних ДТП.Гололед и снегопад становятся причиной 40% случаев зимних ДТП.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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Гололедица, небольшой мороз и мокрый снег в последние дни в Беларуси становятся причинами обновления новостных сводок о дорожно-транспортных происшествиях.

Сегодня в городе над Бугом с утра была минусовая температура, а ухудшил дорожную обстановку дождь, из-за которого поверхность тротуаров и автомагистралей покрылась ледяной коркой. Поэтому только за пару утренних часов в понедельник, 3 декабря, было зарегистрировано 42 аварийных эпизода, сообщают в Госавтоинспекции. Автомобили получили механические повреждения, люди, к счастью, не пострадали.

К слову, на дорогах города произошла только четверть из всех аварий - 10 случаев. А более трех десятков автолюбителей совершили аварийные столкновения еще во дворах и на парковках.

- Водители должны быть внимательны и осторожны в таких погодных условиях, особенно проезжая нерегулируемые пешеходные переходы и перекрестки. Необходимо выбирать безопасную скорость, сохранять дистанцию и установленный боковой интервал, - напомнили в ГАИ.

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