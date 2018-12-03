2018-12-04T09:39:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко сказал, что в ФСЗН существует дефицит средств

Фонд не выходит на 100% последние шесть лет
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко провел совещание руководства Совмина. Фото: belta.by.Александр Лукашенко провел совещание руководства Совмина. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» писала, что в понедельник, 3 декабря, президент провел совещание с руководящим составом белорусского Совмина. На заседании главным образом шла речь о способах повышения эффективности и прибыльности госпредприятий, а также поднимались вопросы повышения зарплат у бюджетников. На совещании Лукашенко напомнил чиновникам, что в стране около 850 тысяч бюджетников и кроме государства никто больше о них не позаботится.

Кроме того, президент и главные чиновники правительства обсудили проект указа о государственном соцстраховании. Александр Лукашенко предупредил о том, что все изменения в сфере соцобеспечения необходимо тщательно продумывать, и добавил, что за последние шесть лет дефицит ФСЗН возрос в 9 раз.

- Недостаток средств в фонде стабилен и составляет около 10%, - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба главы страны.

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