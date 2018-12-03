Белстат: на оплачиваемой работе трудятся только 30% людей с инвалидностью
В Беларуси нашли подходящую оплачиваемую работу только треть из всего числа людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, информирует БелаПАН со слов Елены Кухаревич, зампредседателя Нацстата. Таковы данные, полученные в итоге выборочного исследования домохозяйств лиц с инвалидностями.
Отмечается, что трудоустроенных женщин гораздо больше, чем мужчин, нашедших работу (36% и 27% соответственно). Среди людей с 3-й группой инвалидности (рабочей. - Ред.) устроился каждый второй гражданин, среди тех, у кого 2-я группа, занято около 13% инвалидов.
- Также согласно опросу примерно 13% безработных людей с инвалидностью хотели бы трудоустроиться, еще треть из этого числа в данный момент находятся в поисках подходящей по здоровью вакансии, - уточнила представительница Белстата.
Высокий уровень образования гарантирует и работу. Так, свыше 50% инвалидов 2-й и 3-й групп имеют высшее образование, около трети людей окончили ПТУ, примерно 18% белорусов с инвалидностью окончили только школу.
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