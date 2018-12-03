2018-12-04T09:37:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Белстат: на оплачиваемой работе трудятся только 30% людей с инвалидностью

Причем работу находят чаще женщины, нежели мужчины
Надежда БУТОВИЧ
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Около 50% инвалидов 2 и 3 групп имеют высшее образование. Фото: pixabay.com.Около 50% инвалидов 2 и 3 групп имеют высшее образование. Фото: pixabay.com.
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В Беларуси нашли подходящую оплачиваемую работу только треть из всего числа людей с ограниченными возможностями трудоспособного возраста, информирует БелаПАН со слов Елены Кухаревич, зампредседателя Нацстата. Таковы данные, полученные в итоге выборочного исследования домохозяйств лиц с инвалидностями.

Отмечается, что трудоустроенных женщин гораздо больше, чем мужчин, нашедших работу (36% и 27% соответственно). Среди людей с 3-й группой инвалидности (рабочей. - Ред.) устроился каждый второй гражданин, среди тех, у кого 2-я группа, занято около 13% инвалидов.

- Также согласно опросу примерно 13% безработных людей с инвалидностью хотели бы трудоустроиться, еще треть из этого числа в данный момент находятся в поисках подходящей по здоровью вакансии, - уточнила представительница Белстата.

Высокий уровень образования гарантирует и работу. Так, свыше 50% инвалидов 2-й и 3-й групп имеют высшее образование, около трети людей окончили ПТУ, примерно 18% белорусов с инвалидностью окончили только школу.

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