2018-12-04T09:33:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лоеве прохожий спас школьницу, на которую напал педофил

Девочку из рук насильника вырвал случайный прохожий
Надежда БУТОВИЧ
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Преступник напал на несовершеннолетнюю школьницу в людном месте в разгар дня.Преступник напал на несовершеннолетнюю школьницу в людном месте в разгар дня.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Лоеве мужчина, дважды судимый за изнасилования, а также за другие преступления, напал средь бела дня на школьницу, сообщают в УВД Гомельского облисполкома.

ЧП произошло в октябре. Житель Лоева Андрей Глезов во время обеденного перерыва шел в церковь, поговорить с местным священником. Его окликнули две женщины и показали на мужчину, который крепко держал за руку вырывающуюся девочку, пытаясь увлечь ее за собой. Лоевчанин поспешил выяснить, что происходит. Незнакомец опешил, когда подошел мужчина, выхватил из рук девочки банковскую карточку и убежал прочь.

Позже выяснилось, что злоумышленник пытался подкупить карточкой несовершеннолетнюю девочку. По горячим следам преступника быстро нашли. Им оказался местный рецидивист-насильник, за покушение на изнасилование ему грозит от 8 до 15 лет заключения.

Герою, спасшему девочку, на днях вручили благодарность за взаимодействие с органами внутренних дел и предотвращение особо тяжкого преступления.

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