2018-12-04T09:30:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Если родителей нет полгода, детей возьмут под опеку

Такую поправку в Семейный кодекс готовят в парламенте Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Родители должны будут документально подтвердить причину своего отсутствия.Родители должны будут документально подтвердить причину своего отсутствия.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Болезнь, командировка, работа за границей родителей в течение 6 месяцев могут стать причиной, чтобы на детей была оформлена опека. Закрепить законодательно в Кодексе о браке и семье такую меру готовятся белорусские парламентарии, транслирует нововведение belta.by.

Пока закон гласит, что, если родители временно отсутствуют, а ребенка при этом смотрят родственники, оформление опеки необязательно.

- Новые поправки будут уточнять законодательные формулировки и порядок установления опеки или попечительства, помогут решить вопросы, которые возникают время от времени, - объяснила Елена Остапюк, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей.

В итоге, если родители отсутствуют больше полугода и не оформляли попечительство на год, то ребенка возьмут под опеку. Кроме того, родителей обязуют предоставлять документы, подтверждающие причину их отсутствия. Сроки и порядок установления опеки и попечительства определят в правительстве.

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