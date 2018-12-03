Погода в Беларуси 4 декабря: минус, мокрый снег и кошмар на дорогах

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Стартовавшая легким морозцем и пушистым снегом зима медленно начинает свое погодное движение в сторону плюса. Ночью белорусских автолюбителей на магистралях страны поджидают гололед и гололедица.

Так, ночью вторника, 4 декабря, мороз от -5 до 0 градусов сохранится только в восточных районах, на западе республики даже в ночное время будет около +4. Днем и вовсе практически по всей республике температура будет держаться в пределах 0...+6 градусов.

Плюсовое настроение подпортят осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, ночью и утром будет довольно ветрено с порывами до 14 метров в секунду, но днем поспокойнее - южный ветер со скоростью около 5 - 10 метров в секунду. Зимнего солнышка ждать, увы, не стоит - практически весь день будет облачно, транслирует belta.by сообщение Белгидромета.