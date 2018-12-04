2018-12-04T09:58:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Молочном озере мужчина ушел под воду

Лед оказался слишком тонким
Ольга ИВАШЕНКО
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На молочном озере под лед провалился мужчина.На молочном озере под лед провалился мужчина.Фото: Ольга АНЦИПОВИЧ
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ЧП случилось вчера в Гродненской области на Молочном озере вблизи деревни Поречье. Мужская компания решила открыть сезон зимней рыбалки. И, судя по рассказам представителей ОСВОД, запомнят они это событие надолго.

Во время рыбалки один из мужчин на глазах у товарищей просто ушел под лед. К счастью, те быстро подоспели и сумели среагировать правильно. Вытащить человека из ледяной воды на неокрепшем льду - сложная задача. Одна ошибка - погибнуть могут и утопающий, и спасающий. К счастью, эта история закончилась благополучно. Мужчина промок, переохладился, но жив. ОСВОД настоятельно предупреждает: пока лед не достиг толщины 7 см, выходить на него крайне опасно.

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