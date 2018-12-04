В Пинском районе на пожаре погиб человек

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По данным МЧС, огонь вспыхнул в жилом блочном доме деревни Стошаны Пинского района. Спасти мужчину, который в нем находился, не удалось. Тело 55-летнего хозяина дома спасатели обнаружили на полу одной из жилых комнат. Скорее всего, мужчина пытался спастись, но не получилось. Как рассказывают спасатели, чаще всего во время пожаров люди погибают не в огне, а в результате отравления продуктами горения. Иногда для летального исхода достаточно несколько вдохов.

Пламя повредило стены и перекрытия дома. Причины пожара, которые привели к трагедии, выясняются.