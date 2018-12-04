КП Беларусь
Сегодня православные христиане празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
По этому поводу сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения
Сегодня православные христиане празднуют Введение во храм Пресвятой БогородицыФото: Павел МАРТИНЧИК
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По преданию, в этот день святые Анна и Иоаким исполнили святой обет, данный Богу, приведя свою дочь - будущую мать Сына Божия - в Храм Иерусалима на служение Господу. Маленькая Мария с легкостью поднялась по крутым ступеням храма и прожила в нем с 3 до 12 лет до момента, пока не была обручена с Иосифом.
Накануне вечером в честь церковного праздника во многих белорусских храмах прошли торжественные службы. Они пройдут и сегодня. Всем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть рыбу.