Очередное падение ребенка с балкона. В Светлогорске из окна шестого этажа выпал четырехлетний малыш

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Как сообщают «Светлагорскiя навiны», несчастный случай произошел в понедельник. С балкона 6-го этажа выпал четырехлетний малыш. Лежащего на земле мальчика обнаружили случайные прохожие и тут же вызвали "скорую" и милицию. Известно, что ребенок жив, находится в больнице, сейчас его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как такое могло произойти? В новости рассказывается о том, что в тот день за ребенком присматривала тетя. Когда она отлучилась, малыш открыл дверь на балкон, а через какое-то время выпал из окна.