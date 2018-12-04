2018-12-04T13:29:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Очередное падение ребенка с балкона. В Светлогорске из окна шестого этажа выпал четырехлетний малыш

Мальчик жив, но в крайне тяжелом состоянии
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Очередное падение ребенка с балкона. В Светлогорске из окна шестого этажа выпал четырехлетний малыш. Фото: kp.ruОчередное падение ребенка с балкона. В Светлогорске из окна шестого этажа выпал четырехлетний малыш. Фото: kp.ru
Изменить размер текста:

Как сообщают «Светлагорскiя навiны», несчастный случай произошел в понедельник. С балкона 6-го этажа выпал четырехлетний малыш. Лежащего на земле мальчика обнаружили случайные прохожие и тут же вызвали "скорую" и милицию. Известно, что ребенок жив, находится в больнице, сейчас его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Как такое могло произойти? В новости рассказывается о том, что в тот день за ребенком присматривала тетя. Когда она отлучилась, малыш открыл дверь на балкон, а через какое-то время выпал из окна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белорусские лесхозы начнут продавать новогодние елки с 20 декабря
Фотофакт. 57-летний водитель микроавтобуса пошел на обгон и протаранил встречную «Мазду»
Белстат: реальные доходы белорусов в 2018 году выросли
В Бобруйске пьяная автоледи сбила насмерть пешехода, разнесла забор и и врезалась в стену дома
Больше 200 тысяч туристов из 20 стран отдохнули в этом году в белорусских здравницах
Volkswagen лоб в лоб въехал в маршрутку с пассажирами: есть погибший
Брестскую область засыпало снегом. А 18 декабря снежно будет по всей стране
В Шумилино девушка потратила 240 рублей с карточки подруги на «поцелуйчики» в соцсети
Проголосовали за логотип, который будет представлять Беларусь
Пять дней выходных или шесть? Почему было два варианта переноса рабочих дней в мае?
В Оршанском районе на пожаре погиб человек, спасатели не знают, мужчина это или женщина