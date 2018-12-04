Смертельное ДТП в Шарковщинском районе: лоб в лоб столкнулись легковушка и грузовик

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Авария случилась вчера вечером на 160-м км автотрассы Р3. Примерно в 17.40. По словам водителя грузовика, легковушку «Опель Астра» на скорости вынесло на встречную полосу. Водитель грузовика «Мерседес Бенц Атего» затормозил, а вот водитель легкового авто не успел. Произошло лобовое столкновение. По данным Госавтоинспекции УВД Витебского облисполкома, от полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Доставать его тело из-под изуродованного автожелеза пришлось спасателям. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.