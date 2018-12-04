Лобовое столкновение в Россонском районе, пострадали два водителя

Два авто столкнулись в лоб на дороге в Россонском районе, оба водителя в больнице. Фото: ГАИ.

Водитель «Жигулей» выехал на встречную и врезался в «Пежо»

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Два человека пострадали при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Россонском районе. Авария произошла около 14.20 в понедельник, 3 декабря. На 96-м километре дороги Р46 около деревни Соколище водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в «Пежо Партнер». Оба водителя госпитализированы, рассказали в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Одному из пострадавших мужчин 39 лет, второму 68. ГАИ проводит проверку по факту ДТП.

Сегодня, 4 декабря, погода преподносит автолюбителям неприятные сюрпризы - гололед и гололедицу, мокрый снег и дождь.