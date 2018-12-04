2018-12-04T11:40:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Награду за худшую сцену секса в литературе получил американский писатель Джеймс Фрей

Она описана в его романе «Катерина»
Полина ПАСТЕРНАК
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Фото: Дэвид Ливин (The Guardian)Фото: Дэвид Ливин (The Guardian)
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Bad Sex Award - премия, которую каждый год вручает литературный журнал The Literary Review. В этом году лауреатом, который хуже всех описал секс в художественном произведении, стал писатель Джеймс Фрей, сообщает Guardian.

Вообще это не единственная сексуальная сцена в романе (в нем рассказывается о начинающем писателе, который приезжает в Париж и закручивает роман с моделью Катериной), но самой ужасной комиссия выбрала именно ту, где главный герой занимается любовью с девушкой в ванной:

«Я глубоко внутри нее, трахаю ее на раковине, ее узкое маленькое черное платье на полу, мои трусы на моих коленях, наши глаза закрыты, наши сердца, и души, и тела едины.

Кончай в меня.

Кончай в меня.

Кончай в меня.

Ослепительный потрясающий непреодолимый взрыв белизны. О боже. Я кончаю в нее, мой член пульсирует, мы оба стонем, глаза, сердца, души, тела едины. Едины. Белый. О боже. Кончаю. Кончаю. Кончаю. Я закрываю глаза, выдыхаю. Кончаю. Я прислоняюсь к ней, оба дышим тяжело, я все еще внутри нее, улыбаюсь».

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