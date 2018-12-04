Медведь Тристан из Минского зоопарка не дождался свою невесту Нюру и уснул

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Медведя Тристана из столичного зоопарка знают многие. Косолапый одиноко ютится в своем вольере и устало позирует на фотокамеры посетителей. В канун Нового года у сотрудников зоопарка для мишки появилась отличная новость. Из Пензы к Тристану готова переехать медведица Нюра. То есть теперь у Тристана будет подружка, а глядишь - еще и потомство.

Для потенциальной пары медведей-молодоженов построили даже новое жилище - отличную просторную двушку. Как рассказали сотрудники столичного зоопарка, в вольере для парочки есть две берлоги, две кормушки, место для прогулок, песочница и даже бассейн. Живи и радуйся.

Вот только незадача. Тристан так усиленно питался и наедал жирки на зиму, что организм косолапого решил, что пора бы и в зимнюю спячку впадать. В общем, не дождался Тристан невесты и уснул в своей одинокой берлоге. Но Нюра все же приедет. Сейчас для переезда медведицы в столичный зоопарк готовят нужную документацию. Потом будет еще 21-дневный карантин в Минске. В общем, шанс познакомиться до весны у косолапой пары есть только в том случае, если Тристан ненароком проснется, а невеста его еще не уснет. Кстати, за Тристаном это водится. И мы уже неоднократно писали о том, что из-за теплой зимы мишка просыпался раньше календарной весны. Так что держим кулачки и надеемся, что Нюра не окажется соней.