КП Беларусь
Мальчик, который вчера выпал из окна 6-го этажа в Светлогорске, скончался в больнице
Травмы, полученные в результате падения с высоты, оказались слишком серьезными
Четырехлетний мальчик, который вчера выпал из окна в Светлогорске, умер в больнице
Изменить размер текста:
О том, что вчера ребенок выпал из окна, мы уже писали. Напомним, тетя мальчика, с которой в квартире находился ребенок, отлучилась в другую комнату. В это время малыш открыл дверь на балкон, а через какое-то время - выпал из окна 6-го этажа.
Все это время врачи боролись за его жизнь. Мальчик находился в крайне тяжелом положении. Недавно стало известно, что ребенок скончался. По неподтвержденной информации, мальчика воспитывали не родители, а бабушка.