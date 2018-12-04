2018-12-04T15:28:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мальчик, который вчера выпал из окна 6-го этажа в Светлогорске, скончался в больнице

Травмы, полученные в результате падения с высоты, оказались слишком серьезными
Ольга ИВАШЕНКО
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Четырехлетний мальчик, который вчера выпал из окна в Светлогорске, умер в больницеЧетырехлетний мальчик, который вчера выпал из окна в Светлогорске, умер в больнице
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О том, что вчера ребенок выпал из окна, мы уже писали. Напомним, тетя мальчика, с которой в квартире находился ребенок, отлучилась в другую комнату. В это время малыш открыл дверь на балкон, а через какое-то время - выпал из окна 6-го этажа.

Все это время врачи боролись за его жизнь. Мальчик находился в крайне тяжелом положении. Недавно стало известно, что ребенок скончался. По неподтвержденной информации, мальчика воспитывали не родители, а бабушка.

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