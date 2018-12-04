2018-12-04T14:45:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Беженец из Африки уже почти год работает дворником в Бресте

Тесфамириан Текле рассказывает, что ему нравятся белорусы, что он почти привык к зимним морозам, но так и не полюбил сало
Ольга ИВАШЕНКО
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Беженец из Африки уже почти год работает дворником в Бресте. Фото: sb.byБеженец из Африки уже почти год работает дворником в Бресте. Фото: sb.by
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Мужчине 35 лет, и он выходец из Эритреи - закрытого и далеко не самого безопасного государства Африканского континента.

На своей родине мистеру Текле, как иногда называют его местные, угрожала опасность. Из Эритреи мужчина бежал в Израиль, где какое-то время жил в лагере беженцев. Оттуда Тесфамириан решил уехать в Европу. Купил билет на самолет. Через Турцию попал в Беларусь, а когда приехал на брестский вокзал, перед посадкой на поезд выбросил свой паспорт.

Коллеги и местные жители с мистером Текле уже подружились. Отмечают, правда, что для наших реалий мужчина слишком доверчивый, но при этом не очень разговорчивый. Фото: sb.by

Коллеги и местные жители с мистером Текле уже подружились. Отмечают, правда, что для наших реалий мужчина слишком доверчивый, но при этом не очень разговорчивый. Фото: sb.by

Как рассказал беженец sb.by, он был уверен, что Беларусь - Европа и что наша страна входит в состав Евросоюза, поэтому для дальнейших передвижений по Союзу паспорт ему просто не нужен. По крайней мере, так он обрисовал ситуацию таможенникам, которые сняли мужчину с поезда.

В Европу Тесфамириана не пустили, но в Беларуси он смог получить официальный статус беженца, а вместе с ним - и законное право на трудоустройство в нашей стране. В службе занятости мистер Текле, к удивлению специалистов, признался, что согласен на любую, даже самую сложную работу, которую ему могут предоставить.

Оказалось, что у себя на родине Текле получил образование строителя, но занимался фермерством. Там же, на родине, у него остались престарелые родители, которых он не видел 11 лет, но иногда общается с ними по телефону. Скайпа на родине беженца нет.

Устроить мужчину на стройку наши специалисты не смогли. Мужчина говорил по-английски, но не знал ни слова по-русски. В результате ему предложили поехать в колхоз на кормоуборочные работы. К удивлению нанимателей, Тесфамириан оказался настолько трудолюбивым и ответственным, что и без того заметного работника стали отмечать и старательно хвалить буквально на всех работах. Не пил, много работал, правда, никак не соглашался есть сало.

Сегодня мистер Текле - самый популярный и заметный дворник в Бресте. Сало не полюбил, но уже немного говорит по-русски, по выходным учит язык на специализированных курсах, вечерами - смотрит футбол по телевизору и ролики о своей стране по интернету. Как признался Тесфамириан, в будущем он хотел бы остаться в Беларуси. Волей-неволей беженец полюбил Беларусь и собирается начать здесь жизнь с чистого листа.

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