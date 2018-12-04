2018-12-04T16:01:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Фото лабрадора Джорджа Буша, который до сих пор не отходит от гроба хозяина, заставило рыдать весь интернет

Только в Твиттере фото, доказывающее абсолютную собачью верность, уже собрало больше 130 тысяч лайков
Ольга ИВАШЕНКО
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Фото лабрадора Джорджа Буша, который до сих пор не отходит от гроба хозяина, заставило рыдать весь интернетФото лабрадора Джорджа Буша, который до сих пор не отходит от гроба хозяина, заставило рыдать весь интернет
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Напомним, Джордж Буш - старший ушел из жизни 30 ноября в Хьюстоне на 94-м году жизни. Несколько дней от гроба своего хозяина не отходит его служебный пес - лабрадор по кличке Салли. Собачья верность и любовь к хозяину оказалась такой сильной, что собака сопроводила своего хозяина даже в последний путь на борт самолета, которым в Вашингтон было доставлено тело 41-го президента США, передает CNN.

Известно, что кличку собаке дали в честь бывшего пилота Чесли (Салли) Салленбергера, который в 2009 году посадил поврежденный самолет на реку Гудзон со 155 людьми на борту.

Фотографы сделали трогательный снимок скорбящей возле гроба хозяина Салли. С подписью «Миссия окончена» пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт поделился этой фотографией в соцсетях. Уже через час снимок стал вирусным и облетел весь мир. Комментаторы восхищаются собачьей верностью, льют слезы…Только в Твиттере фото уже набрало 133,6 тыс. лайков.

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