Фото лабрадора Джорджа Буша, который до сих пор не отходит от гроба хозяина, заставило рыдать весь интернет

Только в Твиттере фото, доказывающее абсолютную собачью верность, уже собрало больше 130 тысяч лайков

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Напомним, Джордж Буш - старший ушел из жизни 30 ноября в Хьюстоне на 94-м году жизни. Несколько дней от гроба своего хозяина не отходит его служебный пес - лабрадор по кличке Салли. Собачья верность и любовь к хозяину оказалась такой сильной, что собака сопроводила своего хозяина даже в последний путь на борт самолета, которым в Вашингтон было доставлено тело 41-го президента США, передает CNN.

Известно, что кличку собаке дали в честь бывшего пилота Чесли (Салли) Салленбергера, который в 2009 году посадил поврежденный самолет на реку Гудзон со 155 людьми на борту.

Фотографы сделали трогательный снимок скорбящей возле гроба хозяина Салли. С подписью «Миссия окончена» пресс-секретарь 41-го президента США Джим Макграт поделился этой фотографией в соцсетях. Уже через час снимок стал вирусным и облетел весь мир. Комментаторы восхищаются собачьей верностью, льют слезы…Только в Твиттере фото уже набрало 133,6 тыс. лайков.