В Витебске школьник попал под машину на пешеходном переходе, он в реанимации

Подросток попал под машину на пешеходном переходе в Витебске. Фото: ГАИ.

Водитель затормозил и пытался увести авто влево, но все равно сбил подростка

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14-летний школьник пострадал в дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе в Витебске. Авария произошла 3 декабря около 19.20. Подросток переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Петруся Бровки и попал под автомобиль «Рено Меган Сценик».

Как объяснил водитель сотрудникам правоохранительных органов, он ехал по второй полосе и видел, что машина, ехавшая справа, начала тормозить, чтобы пропустить пешехода. Водитель «Рено» тоже начал останавливаться и постарался увести автомобиль влево, но ему не удалось избежать наезда на восьмиклассника. Подросток получил травмы головы, он в реанимации.

- По факту аварии проводится проверка, правовую оценку действиям водителя дадут следователи, - рассказали в отделении агитации и пропаганды УВД Витебского облисполкома.